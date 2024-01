De Maggio: "Se il Napoli fa questi 4 acquisti resto deluso! Sarebbe mercato fatto coi saldi"

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha dichiarato

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha dichiarato: "Noi non giudichiamo mai il mercato prima che venga concluso, ma una cosa voglio dirla: se il mercato di gennaio dovesse essere Mazzocchi, Barak, Perez e Ngonge, sinceramente rimarrei molto deluso. Sarebbe un mercato fatto con i saldi di gennaio, come quando vuoi comprare un pullover da cento euro ma al 50% di sconto. Non sarebbe un mercato di grande livello, poi il campo ci dirà tutto".