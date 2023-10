De Maggio: “Segnali positivi a Verona, il Napoli ha vinto e convinto quasi in tutto”

“E’ una bella domenica, perché contava che il Napoli vincesse e ripartisse".

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal della Domenica’: “E’ una bella domenica, perché contava che il Napoli vincesse e ripartisse. Il Napoli ha dato le risposte che evidentemente un po’ tutti si aspettavano dopo il ko con la Fiorentina. Ha vinto in un campo ostico da sempre contro una squadra che pratica una squadra difficile, perché il Verona ti gioca addosso. Ha vinto e convinto, quasi in tutto per le occasioni gol concesse al Verona. Il Napoli ha vinto per i gol di Kvara, le occasioni create da Raspadori, grazie alla prima rete di Politano, a Cajuste che mi è piaciuto tantissimo.

Ho rivisto il vero Lobotka, è tornato Rrahmani, molto bene anche Meret. Quindi tutti segnali positivi. Speriamo che il Napoli dia continuità di risultati a cominciare da Berlino e poi aspettiamo Milan-Juve di stasera e Napoli-Milan di domenica prossima. Calendario alla mano, dopo il Milan, le prossime due sulla carta sarebbero gare agevoli contro Salernitana ed Empoli agevoli”.