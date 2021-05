De Maggio: "Silenzio stampa, che errore! Non basta lo sfogo di Edo, deve intervenire ADL"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante 'Radio Goal' per parlate dell'errore arbitrale di Napoli-Cagliari e di quello del club di non farsi sentire: "Il silenzio stampa è un grande errore in questo momento. Le altre parlano, protestano, è la strategia dei grandi club. Quando si subisce un torto così evidente, non deve parlare Edo De Laurentiis sui social. Non è l'uomo adatto né il modo adatto. De Laurentiis doveva intervenire in prima persona per protestare".