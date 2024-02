De Maggio: "Tre uomini-Scudetto via, se parte anche Lobotka ci vorranno 6 anni per vincere!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il difensore non è arrivato, quindi va capito se il voto possa essere sufficiente o no. Il Napoli non sa chi sarà il prossimo allenatore e se farà la Champions League. Sul valore di Traoré c'è poco da discutere, come su quello di Dendoncker. Ngonge per me è un grande acquisto.

Io sono preoccupato perché di quella squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato e che pensava di poter vincere la Champions League è rimasto poco. Kim è andato via, a fine stagione andranno via Osimhen e Zielinski. E se dovesse andare via anche Lobotka poi secondo me ci vorrebbero sei anni per ricostruire una squadra da Scudetto".