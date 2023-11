De Maggio: "Una diapositiva ci spiega cosa ha fatto Mazzarri in pochi giorni"

"Proprio Elmas, che anche l’anno scorso aveva segnato il gol vittoria, fa esplodere tutti, forse è l’uomo del destino".

Nel corso di ‘Sunday Sport’, Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato nel suo editoriale la vittoria del Napoli alla prima di Mazzarri: "C’è una diapositiva che ci spiega cosa ha fatto Walter Mazzarri in pochi giorni: ha ridato il sorriso ad un gruppo di giocatori, che ricordiamo solo pochi mesi fa si laureavano campioni d’Italia.

Il bacio di Kvara a Mazzarri. Pochi giorni un feeling scattato immediatamente, quello mai scattato con l’allenatore francese. Non ce ne voglia Garcia, ma forse aveva sminuito cosa avevano costruito questi ragazzi avvocando a sé meriti e poteri che non aveva. I meriti ce l’aveva quel gruppo di calciatori. Ieri abbiamo rivisto una squadra, un gruppo, un’anima. Calciatori, amici, fratelli che si aiutavano. Vincono e convincono in un campo difficilissimo, Bergamo, con una diretta avversaria per il posto in Champions. Con la sconfitta della Fiorentina a Milano, ora gli azzurri è a +4 sui viola e sull’Atalanta.

La strategia di Mazzarri. Nel momento della difficoltà, dopo un primo tempo dove il Napoli era tornato ad essere quello dell’altro anno, cambia la gara dalla panchina con Osimhen e Elmas che contribuiscono al gol vittoria. Proprio Elmas, che anche l’anno scorso aveva segnato il gol vittoria, fa esplodere tutti, forse è l’uomo del destino.

Infine l’emblema: Anguissa. Arrivato da poche ore, un’ora di colloquio con Mazzarri, va in campo e rivediamo il giocatore dell’anno scorso. Lobotka che si riprende il Napoli. Detto questo, però, piedi per terra perché siamo solo all’inizio di nuovo percorso. Un percorso che però ci entusiasma, perché è tornato il Napoli, sono tornati Mazzarri e la vittoria. E adesso come dice Mazzarri: ‘Partita per partita’, quella importante è sempre la prossima che sarà la sfida di gran fascino con il Real Madrid di Ancelotti”.