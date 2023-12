De Magistris contro ADL: "Prova a metterti sempre i tifosi contro! Mai cedere a pressioni..."

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto a 'Tap in' sulla pagina Instagram Passionapoli

© foto di Image Sport

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto a 'Tap in', format sulla pagina Youtube 'Psn Tv': "Dopo il feeling iniziale anche tra Manfredi e De Laurentiis 'tarantelle'? Quello è un po' un film già visto, diciamo la tarantella ha un valore più nobile perché io sono profondamente napoletano, la tarantella dà un valore culturale, popolare, etico e nobile. Qua siamo di fronte a una personalità che ha sempre avuto questo approccio, non è facile andare d'accordo però bisogna provare sempre a trovare l'intesa, a dialogare. Io non ho avuto un rapporto facile, poi alla fine abbiamo chiuso una convenzione importante.

Col Presidente non bisogna avere mai un atteggiamento subalterno secondo me, bisogna avere un atteggiamento di rispetto che merita come Presidente della Società Calcio Napoli per quello che anche ha fatto per il Napoli ma mai cedere di fronte a tentativi certe volte maldestri, pressioni, finanche certe volte provare a metterti i tifosi contro come ha cercato di fare anche nel mio caso ma non c'è riuscito alla fine poi il napoletano credo che ha preso le misure da De Laurentiis, ne conosce i pregi e ne conosce i difetti. Manfredi magari ha un po' il capo chino certe volte un po' sottomesso anche plasticamente, simbolicamente e non conviene avere con Aurelio De Laurentiis quel tipo di atteggiamento perché non solo non porti a casa nulla ma rischi addirittura di acuire un conflitto, un contrasto."