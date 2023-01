De Marchi: "Sarà un mercato molto mirato, solo il Napoli non ha bisogno di niente"

"Tutte possono migliorare ma intanto sono curioso di vedere come riprenderà il campionato".

Marco De Marchi , agente ed ex calciatore di Bologna, Juve e Roma, racconta a Tuttomercatoweb le sue sensazioni in vista del mercato di gennaio: " Mi aspetto un mercato mirato - dice - perchè c'è stato più tempo per ragionare su ciò che andava fatto. In più c'è stata la possibilità di sfruttare la vetrina del Mondiale che ha dato indicazioni precise su qualche giocatore. Credo insomma che ci possa essere qualcosa in più rispetto ai mercati passati, fermo restando che in questa fase molti club hanno vari giocatori da cedere ".

Tra le big quale in particolare deve rinforzarsi?

"Tutte possono migliorare ma intanto sono curioso di vedere come riprenderà il campionato. E' stata una sosta anomala che ha interrotto bruscamente un cammino straordinario del Napoli e sono curioso di capire come si ripresenteranno le squadre"

La Juve cosa potrà fare sul mercato? Guarderà alla sessione estiva?

"In questa fase non sono tanDe Marchi: "Sarà un mercato molto mirato. Il Napoli non ha bisogno di niente"te le squadre che pensano all'estate, si guarda all'immediato per fare degli accorgimenti. Ci sono quelle società che sono più tranquille e che hanno scoperto magari giocatori che, presi oggi, portano un vantaggio adesso più che tra sei mesi. La Juve ora è in fase di ristrutturazione interna e questa cosa andrà ad inficiare, credo, vedendola da fuori, il mercato. In ogni caso mi viene da dire che tutte, tranne il Napoli, qualcosina dovrebbero fare".