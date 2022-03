De Napoli: "I giocatori ci credono. Il Napoli è favorito e deve rischiare col Milan"

"Il Napoli ora ha un attacco che fa paura, con Insigne e Osimhen che si muove bene, lotta su tutte le palle".

Nando De Napoli, ex centrocampista di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttoemrcatoweb: "Penso che il Milan ieri abbia giocato meglio dell'Inter che sta passando un momento forse di stanchezza mentale. La lotta per lo scudetto resta aperta alle prime tre. Dobbiamo comunque fare i complimenti a Pioli per il lavoro che sta facendo".

C'è il problema del gol per il Milan...

"Giroud si dà da fare, è un bravo attaccante però a volte fa difficoltà contro le difese italiane. E con Ibra fuori, il Napoli è favorito contro il Milan".

E' un Napoli super carico...

"La vittoria con la Lazio ha portato il morale alle stelle: i giocatori ci credono anche perchè Milan e Inter hanno rallentato. Pensavo che l'Inter potesse vincere non dico facilmente ma quasi visto che sulla carta ha la rosa più forte. Ora però stando così le cose, per il Napoli è l'anno in cui deve rischiare. Deve rischiare anche col Milan, deve attaccare per vincere la gara. Può mettere il Milan a tre punti"

Cosa ha il Napoli in più anche rispetto all'Inter?

"Il Napoli ora ha un attacco che fa paura, con Insigne e Osimhen che si muove bene, lotta su tutte le palle. Tutto questo ora non lo ha l'Inter che ha un Lautaro molto meno brillante".

L'entusiasmo di Napoli può essere un pericolo?

"No, ben venga, quando giocavo io dicevo sempre ben venga perché ti porta a dare di più. Certo, la gente deve capire che non è opportuno fischiare se viene sbagliata qualche palla. Non è il momento per protestare su qualche azione che non viene sviluppata bene. occorre stare vicini alla squadra perchè può rivincere dopo trent'anni".