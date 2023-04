De Napoli: "Servirà il Maradona dei miei tempi. Non si sentiva nemmeno l'arbitro"

Nando De Napoli, doppio ex ma legato fondamentalmente ai partenopei, a Tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla sfida del "Maradona"

Napoli-Milan, atto secondo. Si riparte dal gol di Ismael Bennacer, ma la partita è ancora apertissima. Nando De Napoli, doppio ex ma legato fondamentalmente ai partenopei, a Tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla sfida del "Maradona".

Che impressioni ha avuto dalla sfida di San Siro?

"Io penso che all'andata il Napoli abbia fatto una bella partita, non quella di inizio campionato ma un'ottima partita trovandosi di fronte un bel Milan. Il ritorno sicuramente sarà bellissimo da vedere, per me non c'è nessun favorito e nonostante l'1-0 per i rossoneri per me la qualificazione è ancora 50 e 50".

Il Napoli recupera in tempo Osimhen. Cosa cambierà col nigeriano?

"Bisogna capire anzitutto come sta. Anche se ha vinto senza di lui, credo che il Napoli in questo momento ne abbia assolutamente bisogno. Lo dico con tutto il rispetto di Raspadori e Simeone, ma Osimhen ha dimostrato di essere di un altro livello. Si muove tantissimo sul fronte offensivo, offre tante soluzioni e per i difensori del Milan sarà un problema".

All'andata è stata sorprendente la scelta del finto centravanti

"Spalletti ha fatto il meglio che poteva, considerando che i centravanti in rosa venivano da un infortunio importante Si è inventato il finto centravanti e per me è stato bravo. Quella di Napoli sarà un'altra partita, sarà bella da vedere e ci divertiremo tutti".