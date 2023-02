De Nicola: "Quando ADL mi mandó via ci rimasi male, ma poi ho capito..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli: “Higuain è un ragazzo che merita per quello che ci ha dato. Delle tante partite europee che ho vissuto col Napoli ricordo quella col Liverpool a casa loro. Fu proprio una bella partita, finì 3-1, quindi perdemmo, ma proprio bella e ricordo anche quella di Barcellona in cui Cavani fece un gol mostruoso che però l’arbitro annullò per fuorigioco.