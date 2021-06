De Nicola: “Scudetto 2018 una ferita ancora aperta. Spalletti? E’ molto simpatico, mi piace”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli: “Quell’Inter-Juventus è una ferita ancora profonda dentro di me anche se non è detto che poi sarebbe andata diversamente. La squadra era provata mentalmente, tutti i ragazzi psicologicamente non c’erano. Il giorno dopo poi è successo quello che è successo. I ragazzi giovani sentono molto la città, leggono e sentono i media, è chiaro che hanno un condizionamento maggiore.

Spalletti? Luciano è molto simpatico, mi piace molto. Sono contento che sia il nuovo allenatore del Napoli anche se non so come andrà perché Napoli è una piazza difficile, sia come società che come tifoseria”.