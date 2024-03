De Paola accusa ADL: "Il Napoli ha sciupato un capitale tattico enorme per colpa sua"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato della stagione negativa del Napoli.

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato della stagione negativa del Napoli, uscito anche dalla Champions League: "Il Napoli ha sciupato un capitale enorme di sapienza tattica, ereditata da Spalletti, a causa del suo presidente. Con Calzona si è finalmente riallacciato il filo del gioco, ma troppo tardi per porre rimedio agli squilibri di una stagione malandata e con troppi strappi".