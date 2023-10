De Paola: “ADL ha sbagliato tutto nella scelta di Garcia! Conte? Per me vuole la Juve”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “De Laurentiis ha sbagliato tutto nella vicenda allenatori. Ha sbagliato nella scelta di Garcia, nella spettacolarizzazione di un casting che non andava spettacolarizzato, nella mancanza di delega su un altro dirigente che potesse in qualche modo aiutarlo. Non può essere solo il confronto personale tra un presidente e l'allenatore a essere dirimente.

Accorgersi dopo che Garcia aveva poca familiarità col calcio italiano è veramente una giustificazione flebile, debolissima. Ma di tutto questo De Laurentiis ha ammesso le sue colpe. La mia sensazione è che Conte voglia andare alla Juve. E che stia aspettando come finisca questo campionato per tenersi pronto. Credo sia molto vitale dal punto di vista dell'aggiornamento professionale per poi provarlo sul campo. Ma, ripeto, sono solo mie sensazioni. Credo, inoltre, che le parole di stima usate per le piazze di Roma e Napoli siano vere. Anche se, in questo momento, mi sembrano delle giustificazioni per il mancato accordo con De Laurentiis che probabilmente ha delle origini riguardanti il suo ingaggio, sicuramente molto molto alto, e la scelta di altri giocatori che in questo momento il Napoli non può sopportare.

È ovvio che Garcia è una minestrina riscaldata perché non ci sono alternative migliori. Con la forte presenza a Castelvolturno, De Laurentiis ha galvanizzato di nuovo il proprio allenatore. Io però ho sempre paura quando i proprietari stanno troppo con il fiato sul collo dei propri dirigenti e allenatori. Temo che gli interventi non siano produttivi. Alla fine l'errore fondamentale di De Laurentiis su Garcia è che il tecnico non si è attenuto minimamente ai desiderata del presidente, smantellando una squadra che era perfetta.

Credo che per Garcia il sostituto naturale di Osimhen è Simeone. Raspadori il tecnico lo utilizza in un'altra maniera, gli fa fare più posizioni in campo. E secondo me pure è sbagliato perché secondo me lui è un attaccante, è un giocatore pericolosissimo dal limite dell'area in poi perché con i suoi dribbling davvero ubriaca gli avversari”.