De Paola bacchetta Garcia: “Non deve snaturare il Napoli ma riprendere spartito di Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "L'Italia di Spalletti ha fatto vedere 25' di buon livello, ma poi abbiamo visto la solida squadra timida e impaurita. La Macedonia è diventata la bestia nera dell'Italia, è una partita che andava vinta e invece mi ha deluso la poca reattività di Spalletti nel reagire e leggere la partita. Dopo il gol di Immobile, la Nazionale si è spenta e ha lasciato il campo alla Macedonia.

Il pareggio è arrivato grazie ad una papera colossale di Donnnarumma, ma è chiaro che assurdo vedere una squadra di Spalletti non reagire con carattere. Altre soluzioni vanno sperimentate, le nuove leve stanno venendo sopra. Alcuni calciatori mi danno l'idea di essere svogliati, chiudendosi subito dopo il primo gol.

Una chance a Meret? La merita assolutamente, già contro l'Ucraina. In panchina abbiamo un potenziale inespresso e va sfruttato. Donnarumma ha denunciato una lacuna di attenzione e di approccio tecnico, quindi è giusto fare qualche considerazione sulla sua titolarità. Meret è un super portiere, nonostante le critiche infondate di alcuni napoletani. Merita una chance da titolare con la Nazionale.

Immobile-Spalletti? Spalletti sa valorizzare i suoi attaccanti, ma non ho molta fiducia in Immobile. Non mi sembra uno dotato di molta qualità. Il calcio di oggi richiede una modernità diversa nel palleggio.

Il Napoli? Siamo già arrivati ad una fase cruciale per Garcia. Le sue novità al momento non sono accompagnate dalla squadra. Vanno apportate gradualmente, è sbagliato snaturare Lobotka e gli altri centrocampisti. Non deve snaturare il Napoli, riprendesse piuttosto con cura quanto visto con Spalletti. Non deve allontanare i giocatori da uno spartito che conoscono a memoria".