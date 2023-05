De Paola critico: "Napoli troppo presuntuoso con la Salernitana"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Sono più i meriti della Salernitana o i demeriti del Napoli?

“Devo dire che c’è un grande merito della Salernitana, oltre al gol ci sono state altre due occasioni importanti. Ci sono stati alcune situazioni in contropiede di qualità, ma non è una sorpresa. La squadra del tecnico portoghese ha raggiunto nove risultati utili consecutivi, questi sono risultati importanti. A me dispiace sempre che si nascondono cose negative. Ci lamentiamo perché tutto non è andato come doveva andare? Un doveva non esiste nello sport. Era diritto della Salernitana essere ascoltata e non bisogna per forza accontentare sempre il più forte. Si è basato solo alla festa e festa poi non è stata, ma non per questo devi distruggere delle macchine a via Lepanto. Non puoi mai fare troppo il presuntuoso, e non puoi mai dare nulla per scontato e questo è stato fatto ieri a Napoli.”

La Lazio è in calo dopo queste due sconfitte?

“È in calo la Lazio perché dopo il pareggio ha sbandato di brutto. Non ha avuto quella capacità di palleggio che si riconosce sempre alla squadra di Sarri. Perché poi Sarri deve sempre mettere le mani avanti? È chiaro che se si qualifica in Champions è un obiettivo importante, ma quel che è certo è che questa Lazio ancora non ha trovato la giusta continuità.”

In casa Juve è il momento delle riflessioni sul futuro di Allegri?

“Allegri ha bisogno di giocatori forti, ma su questo siamo bravi tutti. Fa parte di quelli allenatori come Lippi e Capello che sapevano sempre scegliere i giocatori giusti, ma i tempi sono cambiati e non è più il momento per loro. Servono le idee e in questo momento Allegri non ne ha. Come fai a pensare di costruire qualcosa con queste condizioni? Con un allenatore che fa rendere i giocatori peggio rispetto al loro valore.”