De Paola distrugge ADL: "Spocchioso, si faccia da parte e delegasse a un ds competente!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport: "Fare peggio di Rudi Garcia è possibile e lo sta facendo De Laurentiis! Ha creduto che qualsiasi allenatore potesse allenare il Napoli dopo Spalletti, conducendo casting sontuosi e mostrando confusione. Scegliere Mazzarri dopo essere passati per Luis Enrique e Conte è un vero e proprio capitolo a sé. La gestione De Laurentiis è piena di dimissioni ed esoneri perché siamo davanti ad un presidente che non vuole essere ombra dei propri allenatori. Voleva essere lo Spalletti di questo Napoli e stiamo vedendo come sta andando. Lo ha ammesso anche lui di gestire male questa situazione.

De Laurentiis perché non si fa da parte, dopo un disastro simile? Lasciasse e delegasse ad un direttore sportivo più competente. Ha distrutto un giocattolo perfetto e lo ha fatto con un atteggiamento spocchioso e presuntuoso. Mazzarri traghettatore è una situazione davvero assurda, è un allenatore in declino. Tudor invece era in rampa di ascesa... Non è più il Mazzarri che subentrò a Donadoni e diede via al Napoli dei Tre Tenori. E poi mi chiedo se tutto il casting si è basato sulla difesa a 4, Mazzarri non è un allenatore adatto. Il Napoli è reduce da uno Scudetto che nasceva da un ridimensionamento, non dimentichiamolo. Gli allenatori formano i cicli e lo ha dimostrato Spalletti, che è stato fondamentale per l'exploit degli azzurri. Oggi vediamo una squadra poco organizzata, nonostante i talenti in campo. E ci sono tante cose che non mi convincono: De Laurentiis interviene troppo nello spogliatoio e questo toglie credibilità a qualsiasi allenatore ci sia alla guida".