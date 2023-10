De Paola: "Dopo l’incredibile sequenza di errori ora si parla di cura De Laurentiis"

"Ci sarebbe da piangere se non venisse veramente da ridere".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato di Garcia e del Napoli dopo la vittoria di Verona: "Garcia sbaraglia il Verona e adesso si parla di 'cura' De Laurentiis dopo l’incredibile sequenza di errori commessi. Ricordiamoli: il Napoli cerca un nuovo allenatore, contatta Conte che rifiuta, torna su Garcia, nel frattempo il presidente critica anche Giuntoli contestandogli, in maniera sgarbata, il lavoro svolto con uno scudetto vinto dopo 33 anni! Incredibile ma vero, alla fine è tutta colpa dei giornalisti che raccontano i fatti come non dovrebbero. Persino Garcia, sedotto, abbandonato e recuperato arriva alla stessa conclusione.

Ci sarebbe da piangere se non venisse veramente da ridere. Niente come il calcio smuove sentimenti, passione e facile indignazione".