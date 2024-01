De Paola: "E' un Napoli più compassato e lento nella manovra, ma con più sicurezze"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del Napoli soffermandosi sul gioco di Mazzarri.

TuttoNapoli.net

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del Napoli soffermandosi sul gioco di Mazzarri: "Come torna il calcio dalla Supercoppa in Arabia? Con tante polemiche arbitrali e con due certezze: Inter e Napoli sono sullo stesso livello. E questa è già una grossa notizia rispetto all’inizio disastroso dei partenopei e al doppio cambio in panchina, Garcia dopo Spalletti, Mazzarri dopo Garcia.

È certamente un altro Napoli, più compassato, più lento nella manovra, ma con più sicurezze nel gioco che dal 4-3-3 si è modificato in un 3-4-2-1 o in un 3-5-2. Questi ultimi sono schieramenti più congeniali a Mazzarri e rappresentano ovviamente una totale rottura col passato. Si 'riconoscono' solo Lobotka e Kvara, in attesa dei ritorni di Anguissa e dell’ormai partente Osimhen. Ci saranno gli inserimenti dei nuovi ma nessuno poteva presagire una tale rivoluzione a gennaio dopo uno scudetto appena vinto. Il calcio è questo e il passato non ha nemmeno il tempo di essere archiviato che bisogna pensare subito al futuro senza troppi rimpianti o indecisioni. Le accuse, i processi, i colpevoli già metabolizzati nel giro delle festività natalizie".