De Paola: “Ho conosciuto Mazzarri, vi assicuro che tra lui e ADL non c'erano bei rapporti”

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato queste dichiarazioni durante il programma ‘Sportitalia Mercato’: "Il Napoli rischia di incartarsi per un motivo: se fino a ieri il presidente è stato all'interno dello spogliatoio al primo e secondo tempo e ha spronato la squadra quando non andava bene, adesso c'è un allenatore nuovo che deve lavorare in libertà e da questo punto di vista mi sembra debole Mazzarri. Io l'ho conosciuto personalmente e vi assicuro che non c'erano bei rapporti ai tempi in passato.

Mazzarri si era lamentato di diverse cose, tra cui il fatto di apparire sempre per quanto riguarda De Laurentiis. Sono stato per quasi un anno in contatto con lui e le cose non andavano bene. Vorrei vedere Mazzarri come si potrà adattare a questa situazione, anche sull'adattarsi alla difesa a quattro e tutto il resto".