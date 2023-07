De Paola: "I tifosi del Napoli dovrebbero tacere dopo le contestazioni dello scorso anno"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Per il mercato del Napoli non farei drammi, questa squadra resta quella campione di Italia. Al momento è partito Kim e dovrà essere sostituito all'altezza e il tempo non manca. Dovesse partire anche Osimhen, invece, dovremmo fare un altro ragionamento. Il nigeriano rappresenta il 50% del potenziale offensivo del Napoli e se non dovesse essere sostituito all'altezza, allora sì che dovrebbero iniziare le preoccupazioni. Buona parte della tifoseria del Napoli dovrebbe tacere dopo le contestazioni dello scorso anno a Spalletti, agli acquisti e a De Laurentiis. Ora consiglio di tenere un profilo basso e di non polemizzare troppo. In un impianto consolidato si possono inserire nuovi giocatori, quindi l'allarmismo non ha ragione di esistere. E lo abbiamo visto anche lo scorso anno, persino gli stravolgimenti possono far bene: la partenza di elementi come Insigne è stato ancor più prezioso dell'arrivo di Kvaratskhelia. L'unico ago che sposta in questa squadra è la permanenza o meno di Osimhen.

Rischio di un Napoli appagato? Lo Scudetto è arrivato dopo tanto tempo, a Napoli c'è la mentalità dell'eccezionalità. La Champions può scuotere tutto, in tal senso, ma è difficile da programmare per dare sforzo e continuità a questo Napoli. Mbappé e l'Arabia Saudita? Stiamo assistendo ad un movimento di denari senza precedenti. Il campionato arabo rappresenterà una rivoluzione importante, visto che gli ingaggi possono toccare i 400 milioni di euro all'anno. Questo testimonia quanto il calcio sia solo veicolo di guadagno e di propaganda, per qualsiasi attività o Paese al mondo. In Europa si potrebbe concepire un super campionato europeo, come più volte suggerito da De Laurentiis, per rappresentare un'alternativa al campionato arabo".