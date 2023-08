De Paola: "Il Napoli parte favorito, ma ci sono due incognite e la situazione Osimhen"

"Se a questi dubbi dovesse aggiungersi anche la partenza di Osimhen, allora il quadro diventerebbe più fosco".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha fatto il punto della situazione delle big di Serie A, partendo dal Napoli: "I favori del pronostico (almeno secondo il nostro parere) vanno assegnati certamente al Napoli campione d’Italia. La squadra campana, però, presenta alcune incognite: la prima è il nuovo allenatore, tutto da scoprire su un impianto rodato e vincente. Ha solo da rimetterci. La seconda riguarda la partenza di Kim sostituito da Natan, un brasiliano Under 23 di ottime speranze. Se a questi dubbi dovesse aggiungersi anche la partenza di Osimhen, allora il quadro diventerebbe più fosco".

