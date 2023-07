De Paola: "Il Napoli sarà ancora la squadra da battere, i dubbi non preoccupano ADL"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia si è proiettato sulla prossima stagione di Serie A soffermandosi sul Napoli.

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia si è proiettato sulla prossima stagione di Serie A soffermandosi sul Napoli: "Non ce ne voglia Allegri, ma siamo convinti che le idee chiare ruoteranno attorno a Giuntoli. Anche per come verrà schierata la squadra in campo. Certamente siamo in ritardo e il prodigioso lavoro fatto dal Milan in questa prima fase non potrà essere ripetuto dalla Juventus che ha ben altri problemi. Si dovrà aspetterà di più, ma quest’anno i bianconeri non potranno fallire il mercato. Ben sapendo che la squadra da battere per la prossima stagione sarà ancora il Napoli.

L’assenza di Kim avrà il suo peso, ma attendiamo per comprendere, come finirà la vicenda Osimhen. Solo attorno alla riconferma o alla cessione del fortissimo attaccante potranno essere risolti i dubbi per la prossima stagione. Dubbi che non sembrano minimamente preoccupare il presidente De Laurentiis lanciatissimo insieme a Lotito in interviste a ripetizione. Entrambi hanno qualcosa in comune: nulla da dichiarare sul fronte acquisti".