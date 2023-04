De Paola: "Il tifo dà alla testa, il problema non è l’arbitro e nemmeno ADL"

"L’arbitraggio, mediamente, è stato da 5 per i giornali sportivi, quindi non così disastroso da incidere negativamente sul risultato".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale su Sportitalia ha parlato del post-partita di Milan-Napoli e della questione tifo: "Giocatori che si arrabbiano con l’arbitro li abbiamo visti quasi in ogni partita. Presidenti, dirigenti e allenatori che urlano contro il direttore di gara, nel dopo partita, pure. Capita sovente, ahinoi. Mai avevamo ammirato, però, giornalisti inveire contro l’arbitro che passa in zona mista. Reporter travestiti da tifosi del Napoli (complimenti alla società per aver condannato l’episodio) sono arrivati a tanto sotto lo sguardo allibito del presidente arbitri Uefa Rosetti, anche lui oggetto di attacchi velenosi solo perché “torinese”. Poi ci interroghiamo sul clima mefitico attorno al calcio quando picchiano un ragazzo che indossa la maglia della Juve in giro per Roma. È allucinante che un presidente come De Laurentiis, a un passo dalla conquista dello scudetto, sia costretto alla scorta per le intemperanze di un gruppo di tifosi-delinquenti, sostenitori (a modo loro) della stessa squadra! Mai vista una roba del genere. C’è troppa tensione su qualsiasi argomento e si fa pochissimo per evitare di alimentarla. Uno scrittore napoletano ha definito il direttore di gara di Milan-Napoli “arbitro marrone e maleolente”. Lo stesso scrittore, però, si indigna per i cori offensivi allo stadio. Siamo tutti pronti a fare la morale agli altri, ma badiamo poco ai nostri comportamenti. Eppure, questa settimana ci consegna un’altra bellissima pagina del calcio italiano in Europa con la possibilità altissima di vedere una nostra squadra in finale di Champions. I tifosi di Milan e Napoli sono stati protagonisti di rapporti cordiali prima (in piazza Duomo) durante e dopo la gara incrociandosi, serenamente, anche in metropolitana. Lo stesso non può dirsi per il comportamento di alcuni (pochi per fortuna) addetti ai lavori capaci di seminare solo odio sportivo attraverso le loro gesta. Milan-Napoli è stata intensa, spettacolare e aperta a qualsiasi pronostico anche per la gara di ritorno. Tutti i quotidiani hanno sottolineato la vittoria del Milan, sempre più concentrato sulla Champions, senza dimenticare l’ottima prestazione di un Napoli che ha sfiorato il pareggio in dieci uomini. L’arbitraggio, mediamente, è stato da 5 per i giornali sportivi, quindi non così disastroso da incidere negativamente sul risultato.