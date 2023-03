De Paola: "Lo scricchiolio sprona il Napoli, nel frattempo si riponga lo champagne in cantina"

"Andrà aggiunta solo qualche variazione sul tema offensivo".

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola scrive: "Bisognerebbe fare le barricate ovunque come Sarri contro il Napoli. Altro che gioco d’assalto con il 35 per cento di possesso palla e 5-5-0 a scudo. Il famoso catenaccio e contropiede di italica memoria (risorto nelle mani di chi fece coniare il termine “sarrismo”per l’impeto offensivista) e liberamente ispirato dall’Eintracht che ne è stato il più recente ma maldestro esecutore in Europa. Spalletti fa buon viso a cattivo gioco insieme a chi commenta come Borja Valero e nel rendere, entrambi, doverosi omaggi ai vincitori non mancano di sottolineare la nuova versione difensivista di una Lazio camaleontica. Ma si sa, nel calcio chi vince ha (quasi) sempre ragione.