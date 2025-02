De Paola: “Mercato senza rispetto per Conte, non bisogna offendersi se certe TV ironizzano…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli sulla strada dello Scudetto ha un solo avversario: De Laurentiis. Il mercato di riparazione andava onorato diversamente, senza provocare stampa e ambiente con certe sparate. Conte ha risolto tanti problemi al Napoli e al presidente, rivalutando tanti calciatori che sembravano finite. Poi non bisogna offendersi se certe TV nazionali giocano e ironizzano con certe gag… Sono gag che vanno a sostegno di quello che Conte ha chiesto: nessuno prende in giro il Napoli, danno quasi man forte all’allenatore che chiedeva rinforzi.

I tifosi del Napoli devono capire una cosa: l’obiettivo di Conte è lo stesso di De Laurentiis? Va bene ritrovare la Champions, ma mica farebbe schifo vincere lo Scudetto? Conte è chiaro che sta puntando a quello e non capisco la suscettibilità di parte dei tifosi verso certe ironie. Si fanno sempre paragoni nord contro sud, dimenticando che anche Milan, Juventus e Inter sono state vittime dello stesso gioco. Non scherziamo con questa pesantezza, che arriva anche dagli intellettuali della città. Le altre si sono rinforzate a dovere a gennaio, persino l’Inter che ha fatto un acquisto mirato con Zalewski. Le prime due della classe hanno toccato poco, ma ora il gioco si fa serio e non bisogna steccare più di tanto. Sarà una bellissima lotta Scudetto: nonostante il mercato senza rispetto delle sue richieste, ha addestrato i suoi a dare il 150% e a lottare fino all’ultimo con l’Inter”.