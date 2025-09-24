De Paola: “Mi piace l’apparente nervosismo di Conte: crea tensione e adrenalina"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla Radio”, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Sia Napoli che Milan hanno avuto un inizio di campionato tutto sommato agevole. Lo scontro diretto potrà cominciare a dirci dove andrà la lotta scudetto. La Juventus ha ancora delle problematiche, mentre l’Inter si sta rimettendo in sesto e presto troverà il passo giusto per le posizioni di vertice.

Il Milan può essere la sorpresa per la lotta scudetto, perché l’assenza delle coppe mette Allegri nelle condizioni simili a Conte col Napoli l’anno scorso. A me “piace” molto il nervosismo di Conte, e mi riferisco alle sue critiche sul mercato. Lui è fatto così, crea tensione e adrenalina. Sono parole giustificate da quel finale di partita: a lui non sono piaciute certe cose viste col Pisa.

De Bruyne? Deve dare i tempi alla squadra, lui può fare tutto. Ma gli altri, come Anguissa, McTominay e Lobotka, devono assumersi la responsabilità di dare copertura nella fase difensiva”.