De Paola: "Paranormale prendersela coi giocatori: è evidente che manca una guida"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto nel corso dell'Editoriale" a TMW Radio per commentare vari temi tra cui la situazione degli azzurri.

Che idea si è fatto sul Napoli?

“Adesso prendersela con i giocatori del Napoli lo trovo paranormale. Gli stessi calciatori, tranne Kim, hanno vinto lo scudetto lo scorso anno. È evidente che manchi una guida”.

Su Allegri e la Juventus?

“Io faccio una premessa: mi dissocio da commentatori che vogliono sentirsi superiori e spocchiosi non avendo un passato. Ci sono nella Juventus, però, i centrali del Brasile e un elemento come Locatelli campione d’Europa. Chiesa è un talento italiano e Vlahovic è costato tantissimo. Io non sono d’accordo sul fatto che questa rosa non possa lottare per lo scudetto. Un altro mito da sfatare è che Allegri lancia i giovani. Non è vero, lui li distrugge i giovani. Ce la dobbiamo prendere con Sekulov che ha sbagliato una marcatura o con chi ha cambiato Cambiaso? Lui, poi, non è un allenatore che spiega i problemi. Allegri non offre mai un qualcosa da un punto vista tattico. Deve offrire qualche spiegazione tecnica in più ai tifosi. La cosa paradossale è che dopo sette punti in nove giornate e una possibile finale di Coppa Italia, Allegri ha centrato gli obiettivi stagionali e quindi non può essere mandato via. Questi, però, sono obiettivi pienamente nelle corde dei bianconeri”.

È possibile l’esonero di Allegri?

“L’unica salvezza per i tifosi è una class action contro la permanenza di Allegri. Nel momento in cui hai una voce molto forte è difficile prendere una decisione così radicale. Bisogna sperare nella società che, però, mi sembra molto analitica. Per me se ci fosse Andrea Agnelli avrebbe già optato per una scelta netta. Si potrebbe sperare in Giuntoli che sarebbe comunque appagato dall’arrivo in Champions League alla sua prima stagione”.

Da un punto di vista economico invece?

“Questa rosa si sta svalutando. Bisognerebbe chiedersi quanto valgono ora Bremer, Chiesa o Vlahovic. La controprova è che secondo me questi giocatori con un altro allenatore potrebbero fare meglio e, quindi, riprendere valore. A questo punto non si parla più di non gioco, ma di mancanza di risultati. Adesso Vlahovic, Chiesa e Locatelli non valgono quanto sono stati pagati”.