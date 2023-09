De Paola: "Per la Juve sarà difficile dopo quello che ha fatto la Lazio col Napoli"

Il direttore Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sulla vicenda Bonucci-Juve e su Juve-Lazio

Il direttore Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sulla vicenda Bonucci-Juve e su Juve-Lazio: "Noto come ogni volta che parla Allegri, Bonucci riesce a far diventare vittima l'avversario, stavolta il tecnico. Riuscire a far simpatizzare per Allegri è il top. Mai sentito un giocatore parlare e sbagliare così tanto. Deve essere riconoscente a vita alla Juventus, ha fatto parlare i legali e la moglie, non capisco.

E' a fine carriera, decide la natura, se alla società non stai più bene che ti aspetti, la fanfara per l'addio? Tornando alla partita con la Lazio, sarà difficile per la Juve dopo quello che ha fatto la Lazio col Napoli. La Juve è ancora alla ricerca del gioco, l'uscita di Pogba poi mette un'altra pietra sulle ambizioni della squadra. Speriamo Allegri riesca a trovare una quadra ma è sempre più una salita. L'unica cosa positiva è il ribadire da parte della società di essere presente per il futuro, smentendo quindi una vendita delle quote di maggioranza".