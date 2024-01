De Paola: "Rigore assurdo concesso al Napoli, ma Rocchi lo ha visto?"

Il giornalista Paolo De Paola su Sportitalia.com con il suo editoriale ha fatto riferimento alle tante polemiche arbitrali dell'ultimo periodo

Il giornalista Paolo De Paola su Sportitalia.com con il suo editoriale ha fatto riferimento alle tante polemiche arbitrali dell'ultimo periodo e in modo particolare ha commentato la direzione di Napoli-Salernitana: "Ma Rocchi ha visto l’assurdo rigore dato al Napoli contro la Salernitana? Simeone aveva già tirato in curva quando Fazio gli ha toccato leggermente il piede. L’attaccante fa poi la solita sceneggiata per richiamare l’attenzione, il Var abbocca e i telecronisti si avventurano in paragoni inesistenti. Veramente assurdo.

Quello assegnato a Simeone rientra nella categoria dei “rigorini” che dovevano essere aboliti in questa stagione. La controprova sta nel fatto che un intervento del genere non verrebbe mai fischiato in altri settori del campo fuori dall’area. Inoltre non è nemmeno assimilabile ad altri casi analoghi perché non c’è la gamba del difensore che va contro quella dell’attaccante. Simeone, spalle alla porta e sulla linea di fondo, si è già ampiamente liberato del pallone e il tocco di Fazio è assolutamente lieve. Penalizzare in questo modo una squadra è veramente assurdo. Hai voglia di parlare di interventi codificati, perché ogni contrasto è diverso dall’altro, e quello fra Simeone e Fazio non ha nulla a che vedere con altri episodi recenti".