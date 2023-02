De Paola: "Sarri show a Napoli, ma dopo non si è più visto il suo gioco"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole

Vede la mano di Sarri in questa Lazio?

“Io nella Lazio vedo la mano di Inzaghi, non di Sarri. È una Lazio accorta e concreta, quando c’è da difendersi si compatta e quando c’è da attaccare fa male. Le squadre di Sarri non hanno la capacità di gestire un risultato per ripartire in contropiede e se fa solo fase difensiva prima o poi il gol lo prende. Non si vede lo spartito di Sarri, non è il centrocampo del Napoli e soprattutto non si vede la fase offensiva del suo Napoli. Il periodo a Napoli è stato bellissimo, ma da quel momento non si è più visto il gioco di Sarri e non si sta vedendo in questo momento alla Lazio.”