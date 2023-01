De Paola: "Tifosi che prevedono sciagure sono la palla al piede di questo Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di TuttoSport

Milan? I francesi sono tornati dalla Nazionale con intenti guerreschi. Rabiot ha chiesto 10 milioni di ingaggio, Giroud anche ha fatto una richiesta per un altro anno. Queste cose non danno serenità all’ambiente. Il Milan esce da una sconfitta molto brutta col PSV.

Juventus? Si presenta male a questi confronti. Nel calcio è sempre pericoloso, l’abbiamo vissuto coi Mondiali 2006: da situazioni molto difficili, si crea coesione. Ho qualche perplessità, il bandolo della matassa rimasto nelle mani di John Elkan ha fatto deflagrare i riferimenti sportivi della società. Queste vacanze un po’ fuori luogo di Pogba e Cuadrado, non hanno dato una bella immagine sui social. Arriva la Juventus che è al terzo posto dopo una serie positiva, ma bisognerà vedere come sarà in grado di amalgamare tutta una formazione basata sui giovani.

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Paolo De Paola , ex direttore di TuttoSport : "Mi aspetto tre giornate molto intense. Il destino è in mano al Napoli, tutto dipenderà da loro. Il primo confronto serve per riaprire il discorso scudetto: la vittoria del Napoli il 4 gennaio sarebbe la pietra tombale, la vittoria dell’Inter potrebbe scalfire le sicurezze del Napoli. Le amichevoli di questo periodo non sono state esaltanti, ma lasciano il tempo che trovano. Bisogna ritrovare ritmo, coesione che c’erano alla fine della prima parte del campionato.

Lazio? Immobile è il peso che conta. In qualche modo è mancato, è un giocatore che è finalizzatore del gioco di Sarri che non è riuscito ad esplodere ancora, con le sue idee, in quel centrocampo che è forza e debolezza della Lazio. La qualità che c’è ce l’hanno poche squadre, ma la discontinuità di Milinkovic è quello che fa esaltare o deprimere il gioco di Sarri.

Roma? È spiazzante come il suo conduttore. Mou mescola tutto e mette in campo una formazione nuova, giovanissima, di semi-sconosciuti che, in qualche modo, vengono affinati. In questa fase finale della carriera, ama mettere in campo la meglio gioventù.

Amichevoli del Napoli? I tifosi che prevedono sciagure dopo le amichevoli sono la palla al piede della tifoseria. Dopo ciò che hanno mostrato durante il ritiro, in fase di preparazione, quella parte di tifoseria dovrebbe tacere. Sono gli A16, quelli delle contestazioni e delle critiche. Anch’io lo sono stato con De Laurentiis, ma di fronte ai fatti bisogna ragionare diversamente. A me costa dirlo, ma De Laurentiis ha avuto ragione. Perché non cambiare opinione o avere un atteggiamento diverso, anziché stare sulla sponda del fiume e verificare i passi falsi, addirittura nelle amichevoli? Smettiamola. Napoli deve aver timore del nemico che ha in casa.

Al nord si lamentano come a Napoli? Su certi luoghi comuni, non ci farei sempre un distinguo. Sudditanza psicologica? Sicuramente c’è stata negli anni ’70-’80-’90, fin quando anche il Napoli ha detto la sua per ben 5 anni. È una sudditanza che può esistere con i potenti del momento, ed in Italia sono sempre le stesse. Da quando c’è il VAR, tuttavia, è una cosa che è stata smussata. Fuorigioco semi-automatico? Sono sempre per il miglioramento tecnologico. Assolutamente valido, se è fuorigioco lo è anche per 1 cm. Per quanto riguarda il tempo effettivo, non puoi pretendere di sforare addirittura più di un tempo supplementare, lo trovo esagerato. Mi soffermerei sulla cultura calcistica inglese in cui si arriva a 75’ di gioco effettivo, è quello che va inculcato, anche nei giocatori che non aiutano l’arbitro. Previsioni per Inter-Napoli? Si torna dopo uno stop di un mese e mezzo, difficile giudicare".