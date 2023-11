De Paola: “Un altro Mazzarri, persino simpatico. Ha riportato ció che serviva”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato dell'esordio di Mazzarri contro l'Atalanta e del suo ritorno al Napoli.

L'altra sfida fra Atalanta e Napoli ha riportato in luce Mazzarri. Bello tornare a vincere dopo 10 anni di assenza. L'Atalanta è sempre stata in partita rischiando anche il sorpasso, ma il Napoli è stato attento, umile e compatto producendo a tratti quel gioco di Spalletti che era scomparso con l'ordalia calcistica imposta da Garcia.

Mazzarri è completamente un altro. Più calmo, meno rabbioso, più riflessivo, persino simpatico ha riportato serenità e fiducia nei propri mezzi. Quello che serviva al Napoli per ritrovare sicurezze".