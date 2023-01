De Paola: "Venerdì risultato apertissimo, ma la pressione sarà della Juventus"

Intervenuto all’interno de l’Editoriale, il direttore Paolo De Paola ha voluto dire la sua in merito all’ultimo finesettimana calcistico. Queste le sue parole:

Cosa ne pensa degli scontri?

“Gli scontri non fanno parte del calcio, questi dell’A1 annullano tutti gli sforzi che si fanno per rendere il calcio migliore. E’ lo schifo di tutto. Per risolvere il problema ci vorrebbe poco, ma tutte le volte che le società si sono imposte con il pugno di ferro a una certa si scendeva a compromessi più o meno accettabili”.

Venerdì che partita sarà?

“Risultato apertissimo, può succedere di tutto. Se il Napoli ritrova la brillantezza della prima parte di stagione detterà legge, senza dimenticare che il peso del match ce l’ha per forza la Juventus. Se vuole lottare per la prima posizione deve vincere”.