De Paola: “Vittoria legittima dell’Inter e non condizionata dalle decisioni arbitrali"

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di Sportitalia il ko del Napoli contro l’Inter: "Non mi piace la deriva di Mazzarri e Meluso, Spalletti non l'avrebbe mai fatto. Spalletti non avrebbe mai presentato questi alibi. La vittoria dell'Inter è stata legittima, non condizionata dagli episodi. Poi se ne potrà discutere. Ma Meluso e Mazzarri devono andare a fondo per capire il motivo della sconfitta, non c'entrano le decisioni arbitrali".