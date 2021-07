De Paul è dell'Atletico: "Grande passo nella mia carriera, Simeone il top"

È arrivata poco fa una delle ufficialità più attese: Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista torna dunque in Spagna dopo cinque stagioni vissute in Serie A con la maglia dell'Udinese. Ecco le prime parole rilasciate al sito dei campioni di Spagna in carica: "Sono molto felice, giocherò per la squadra che ha vinto l'ultima Liga e conosco la responsabilità che comporta. È un grande passo nella mia carriera calcistica, anche per il momento in cui è arrivato, dopo aver vinto la Copa América. Cercherò di soddisfare tutte le aspettative. Sono un appassionato di calcio e conosco molto bene l'Atlético, anche perché ho giocato in Spagna. Senza contare poi tutti gli amici e i compagni di squadra che giocano qui".

L'amicizia con Correa: "Correa è un grande supporto per me. Mi ha parlato molto bene dell'Atlético, di tutto il club. Sono orgoglioso di essere arrivato in un club con una tifoseria così grande. Quando hanno iniziato a girare le voci sul mio arrivo all'Atlético, i commenti e i messaggi di affetto che i tifosi mi hanno inviato sono stati innumerevoli. Questo mi fa sentire parte della famiglia rojiblanca e sono sicuro che renderà più facile l'adattamento” .

Il nuovo tecnico: "Sono molto contento di poter lavorare agli ordini di Simeone. Innanzitutto perché è uno dei migliori. Amo il calcio e lo vivo ogni giorno, per cui essere guidato da un allenatore del calibro di Simeone è una cosa che mi dà orgoglio, anche come connazionale. Sono felice di essere ai suoi ordini perché da bambino lo vedevo giocare con la maglia della nazionale argentina".