De Rienzo: "ADL sta dirigendo allenamenti con Garcia, indicandogli persino determinate scelte"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia.

Che idea si è fatta del comportamento di De Laurentiis che, dopo aver delegittimato Garcia alla ricerca di un accordo con Conte, oggi torna alla carica con il tecnico francese?

“Non c’è un’alternativa. Mi dispiaccio per due motivi. Il primo è che De Laurentiis, con i suoi comportamenti, ha ammesso i propri errori, ma non ha trovato la giusta alternativa. Sappiamo quanto sia un abile giocatore di poker, ma in questo caso non ha saputo bluffare. Ciò ha comportato due problemi. Anzitutto, i calciatori sanno che il mister non ha la fiducia del presidente. Inoltre, eventuali subentranti hanno la percezione di un problema molto più ampio di quel che poteva sembrare, con un sistema tutto da ricostruire. Il presidente sta dirigendo gli allenamenti con Garcia, indicandogli persino determinate scelte… Quel che emerge da Castel Volturno, dunque, è abbastanza grave”

Cosa pensa delle recenti parole di Giuntoli (“Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta e la porti a cena. Poi a casa capisci che non va bene, che non lava e non stira” n.d.r)?

“Sono dispiaciuta dalle parole di Giuntoli, ma il mondo del calcio è risaputo sia maschilista. La donna che capisce di calcio, quando invitata in una trasmissione, sembra sempre sorprendere gli ospiti in studio. Sussiste, oggi, il misunderstanding della donna che lavora in televisione accomunata al ruolo di giornalista. I due ruoli andrebbero scissi, così come avviene per gli uomini. Giuntoli è un uomo che è abituato a vivere il mondo del calcio in questo modo, e si può scegliere di dissociarsi dalle sue parole con la consapevolezza che alcune persone sono rimaste indietro”