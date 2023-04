De Sica: "Festa scudetto? Amo Napoli, vado volentieri anche se ADL non mi ha invitato"

"Fino a pochi anni fa avevo un contratto d’esclusiva con Aurelio De Laurentiis e non potevo fare altro".

L'attore Christian De Sica ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Di seguito i passaggi sul Napoli e Aurelio De Laurentiis, suo produttore in tanti cinepanettoni: " Fino a pochi anni fa avevo un contratto d’esclusiva con Aurelio De Laurentiis e non potevo fare altro. Adesso no e quindi posso spaziare e fare quello che voglio. Diciamo che “come me soni te abballo” (ride). In Limoni d’inverno, per esempio, film drammatico che uscirà a breve, recito con Teresa Saponangelo e sono un malato di Alzheimer ".

Vista l’età, è cambiato qualcosa, per lei negli ultimi anni? "Mi sembra niente. L’Italia, in fondo, e lo dico con un po’ di amarezza, è un Paese per vecchi. Mi è andata bene. Il segreto? Coraggio, a volte incoscienza, tanta fortuna. Senza quest’ultima, visto che “i figli di” in Italia sono odiati, non ce l’avrei mai fatta. Agli inizi gli addetti ai lavori mi massacrarono".

In più occasioni ha detto che Aurelio De Laurentiis ha comprato il Napoli grazie ai soldi che ha incassato con i suoi film con Boldi. Parteciperà ai festeggiamenti per lo scudetto, De Laurentiis l'ha invitato? "Non mi sembra. Se riesco a liberarmi, però, vado volentieri per l’amore che ho per Napoli".