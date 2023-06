De Zerbi alla Bobotv: “Sto bene in Premier e nessuna squadra può farmi cambiare idea”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi si è così espresso sul suo futuro

Ospite d’eccezione alla Bobotv su Twitch. L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi si è così espresso sul suo futuro: “Amo l’Italia ed il nostro calcio. Sto bene lì adesso, non ho mai avuto dubbi. Ho preso un impegno. Se capita una cosa grossa devi litigare poi col club ma andiamo d’accordissimo. Non c’è una squadra che può farmi cambiare idea, ho preso un impegno. Tornerò, ma devo dire che mi piace stare fuori e l’emozione in Inghilterra negli stadi… poi miglioro la conoscenza della lingua e del calcio”.