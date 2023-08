De Zerbi alla Gazzetta: "Allegri ed il calcio semplice? No, io ho il mio stile. Vedete il Napoli..."

Roberto De Zerbin è stato interrgoato anche sulla solita questione del bel gioco oltre che su Spalletti ed il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è stato interrogato anche sulla solita questione del bel gioco oltre che su Spalletti ed il Napoli.

Allegri e altri ci spiegano che il calcio è cosa semplice. "Non condivido. Non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare. Credo che il risultato sia l’ultima cosa... Se perdo mi girano i coglioni, ma il risultato non giustifica tutto. Ho dato la mia vita per il calcio, se mi fermassi solo al risultato, a un rigore dentro o fuori. mi sentirei una merda. Io voglio vincere con il mio stile. Lo stile è quello che sei in quello che fai».

Spalletti e il suo Napoli: "La vittoria del gioco. Di un allenatore non più giovane ma sempre affamato di migliorarsi. Come me, ma io ho vent’anni di meno. Se mi guardo tra vent’anni, non mi rivedo così intenso. La cura del dettaglio è la peculiarità che lo fa grande. Simili anche in questo. Nazionale? Se lo merita tutto e sono sicuro che farà benissimo".