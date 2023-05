De Zerbi, l'ex match-analyst: "Sta bene in Premier, non è il momento giusto per tornare"

Massimo Carcarino, ex match analyst di De Zerbi ,è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Massimo Carcarino, ex match analyst di De Zerbi ,è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “De Zerbi al Napoli? È un allenatore estremamente talentuoso, ma ora è in Premier e non mi pare sia il momento propizio per tornare in Italia. La Premier resta il campionato più appetibile, difficilmente si va via quando si raggiungono buoni risultati li. Stiamo parlando di una realtà diversa da quella italiana, più ricca, più competitiva. Meglio un allenatore con continuità tattica o uno sparigliatore? Il Napoli ha sempre avuto squadre forti, nonostante i cambi in panchina. Non ne faccio una questione di modulo ma di modo di giocare.

Il Napoli deve dare continuità alla sua idea di gioco. Mantovani, Micheli: sono loro a dare la continuità. A questa gestione mancano un paio di scudetti. Il mio preferito al momento è Luis Enrique, che però porterebbe a Napoli la sua idea di gioco, diversa da quella di Spalletti per interpretazione, non per modulo”.