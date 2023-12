Decreto Crescita abolito, Allegri: "La Juve ha lavorato sui giovani, è più serena di altri"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato del Decreto Crescita.

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato del Decreto Crescita: "Io non ho detto niente, alla società non dico niente perché dobbiamo pensare solamente a lavorare perché in un attimo cambiano tutte le opinioni. Cominciato un percorso, stanno giocando dei ragazzi ed è un merito dei lavori fatti negli ultimi dieci anni. Mi esprimo un attimo sul Decreto Crescita: la Juve ha lavorato molto sui giovani e dunque è molto più serena di altre squadre in questo senso".

Quali sono le difficoltà della Roma? Quanto è orgoglio dei giovani che ha a disposizione?

"Questo è uno scontro diretto contro una squadra forte che ha la nostra stessa ambizione. Ha battuto il Napoli settimana scorsa, gara complicata, sarà una partita combattuta. I giovani me li sono ritrovati, il merito è di chi li ha scelti e fatti crescere e ora alla Juventus c'è un bel patrimonio".