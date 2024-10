Del Gaudio: “Juan Jesus, AirTag ormai modus operandi nelle metropoli. Neres? Già individuati…”

"Nel mirino perché ricchi o perché calciatori? Penso la prima".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Leandro Del Gaudio, giornalista Il Mattino: "Sul caso di Juan Jesus sono in corso le indagini, si aspetta una denuncia formalizzata da parte del calciatore. Per quanto riguarda gli AirTag, il calciatore non deve preoccuparsi più di tanto: è il nuovo modus operandi. Purtroppo, è una prassi utilizzata nelle grandi aree metropolitane per studiare il percorso fatto dal possessore dell'automobile che deve essere derubata. Probabilmente è stata fatta la stessa con lui e chi ha iniziato questo tipo di attività ignorava che era di proprietà del calciatore del Napoli. Ormai è una cosa abbastanza praticata. Gli uffici di Polizia Giudiziaria e Procura sanno che non è la prima volta che avviene. È sempre triste sapere che qualcuno ha spiato i tuoi movimenti, ma per arrivare a fare un colpo del genere, studiano il momento decisivo e strategico per entrare in azione.

Rapina a Neres? I responsabili sono stati individuati e identificati, perché il controllo del territorio, da questo punto di vista, non manca. Aspettiamo sviluppi: una cosa è immaginare chi siano, un altro è costruire un impianto accusatorio. Poi magari sono anche soggetti che spariscono dal territorio quando sanno di aver commesso un colpo plateale. Sono soggetti legati a Fuorigrotta. Banda del Rione Lauro? Lo confermo.

Nel mirino perché ricchi o perché calciatori? Penso la prima. Alla fine, conta il bottino e non credo possa rappresentare un vanto perché sanno benissimo che se scippi un Rolex ad una persona notalo strepito mediatico crea anche un livello di indagine maggiore e a loro non conviene.

Reazione di Juan Jesus? Uno stogo umanamente comprensibile, ma dalla città ha ricevuto tanto e sarebbe opportuno anche tenere i toni più bassi, sapendo che anche con altri calciatori, fuoriclasse ci sono stati metodi predatori molto tristi. Se Juan Jesus giocasse altrove, potrebbe accadere anche lì".