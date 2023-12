Del Genio: “2 a Politano! Chieda scusa, al 70% responsabile della sconfitta”

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Roma e dato i voti agli azzurri.

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Roma e dato i voti agli azzurri: "2 a Politano. Non l’ho mai dato, sento parlare di leggero, ma non cambia niente, non puoi colpire l’avversario. Mi aspetto che chieda scusa, si deve prendere il 70% delle responsabilità della sconfitta.

Mazzarri? Sento parlare di progressi, ottimismo, ma serviva uno scossone motivazionale e tecnico e non c’è stato niente. Con Inter e Juve si era visto qualcosa, meritavamo di più, ma oggi il Napoli non meritava niente".