Del Genio: "ADL, che caos! Mazzarri? Spero sia aggiornato, ma peggio di Garcia..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Le notizie cambiano velocemente quest'anno sul Napoli perché cambiano velocemente i pensieri e le azioni di De Laurentiis, che dal dopo Spalletti ha fatto un po' di caos. Lo stimo e lo apprezzo, ma dalla fine dello scorso campionato ha fatto un po' di caos. Anzitutto la scelta Garcia, che si è rivelata sbagliata. Poi il fatto di non averlo esonerato quando disse quelle cose e aveva contattato Conte.

Ora speriamo che Mazzarri si sia aggiornato come dice. Peggio di Garcia non sarà facile fare, quindi con Mazzarri si dovrebbe migliorare. Walter dieci anni fa era l'allenatore giusto al momento giusto, bravissimo, ma è passato tanto tempo e oggi non so dirvi se sia ancora così bravo. Sta di fatto che De Laurentiis ha fatto un casino bestiale, un casino totale. Anche nell'allestimento dell'organico, che resta fortissimo ma è ricco di sottopunta, mentre il Napoli gioca senza sottopunta. Perché questo? Perché sono mancate le figure tecniche adeguate in società".