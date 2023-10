Del Genio: "ADL non può dare suggerimenti tattici a Garcia, ma su una cosa avrà detto la sua"

"Ad un certo punto sembrava che il Napoli stava per trovare la strada giusta per uscire dal tunnel, ma la gara con la Fiorentina ci ha detto che ci sbagliavamo".

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Convinto della fiducia data a Garcia? Non lo sono, ma non devo essere convinto io. La mia preoccupazione che si sia arrivati a questa decisione senza la convinzione neanche di De Laurentiis. Tante cose non mi convincevano di Garcia. Ad un certo punto sembrava che il Napoli stava per trovare la strada giusta per uscire dal tunnel, ma la gara con la Fiorentina ci ha detto che ci sbagliavamo. Ora siamo in pieno tunnel, speriamo che il calcio ci regali una sorpresa come a volte fa, perché sarebbe una sorpresa parlare del Napoli che fa un gran calcio e grandi risultati.

Cambi con poca logica? Sulle sostituzioni pensavo che avevamo messo la parola fine a quella problematica con le gara di Genova e Bologna. In quelle gare si stava pareggiando e poteva esserci dietro un ragionamento. Invece con Real Madrid e Fiorentina i cambi sono stati fatti mentre il Napoli perdeva e quindi nessuna motivazione è valida. Non so se il presidente ha chiesto a Garcia cambi più normali, ma almeno su questo si può lavorare. Mister, per favore, non togliere Osimhen se non stiamo vincendo. Non credo che De Laurentiis possa dare suggerimenti tattici a Garcia, magari ha potuto dire la sua su altre cose come il non sostituire Osimhen. Sinceramente non so di cosa hanno parlato, ma sicuramente non di cose tattiche come sull’uscita dal basso”.