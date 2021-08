Del Genio approva Anguissa: “E' forte, farà comodo e darà una grande mano. Su Ounas..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Anguissa fa molto comodo al Napoli, per me è veramente forte. Può dare una grande mano al centrocampo. E' un dribblomane, l'anno scorso in Premier League ha fatto addirittura più dribbling di Grealish, che poi è passato per una cifra record al Manchester City.

Napoli-Juve? Il Napoli se batte la Juventus può andare a più otto, sarà una partita molto importante. Ounas? E' uno di quei calciatori che può dare una grande mano a partita in corso, nel corso di una stagione può essere utilissimo. Lobotka? Non so di chi sono state le colpe, ma l'anno scorso è ha fatto una stagione disastrosa, mentre col Genoa è stato tra i migliori in campo".