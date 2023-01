Del Genio approva Bereszynski: "Ha tante gare in A e in Europa, idea giusta del Napoli"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Bereszynski ha un numero elevatissimo di partite in Serie A e in campo internazionale. E' affidabile in più zone del campo anche se arriva a Napoli soprattutto per far respirare Di Lorenzo, ma tornerà utile nelle rotazioni. L'idea del Napoli è stata giustissima. Inter? Il Napoli dovrà provare a fare meglio da un punto di vista tecnico. E poi la Samp non riuscirà a mettere in difficoltà il Napoli come ha fatto l'Inter".