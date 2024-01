Del Genio: “Assenze? Pure il Lecce a Roma ha creato palle gol. Mazzarri si vanta di un possesso inutile”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando la prestazione del Napoli contro la Lazio

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando la prestazione del Napoli contro la Lazio: "Difendere ci sta, ma non tirare mai in porta mi pare eccessivo. Il Lecce con la Lazio ha fatto 7-8 palle gol a Roma con una squadra inferiore a quella del Napoli di ieri sera. 71% di possesso? Mazzarri si è vantato di questo, ma se questo possesso non ti porta a tirare significa che è difensivo o inutile".