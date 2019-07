Del Genio categorico su Icardi: "Il Napoli non prende un calciatore da 10mln d'ingaggio"

Negli ultimi giorni è emerso fortemente il nome di Mauro Icardi per l'attacco del Napoli. A commentare la voce anche Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se ci sono delle dichiarazioni noi dobbiamo prenderle per buone e sia Ancelotti che De Laurentiis hanno ribadito recentemente che un calciatore da 10 milioni di euro di stipendio non lo prendono. Con lui non si potrebbe sfruttare neanche il Decreto Crescita, quindi sarebbero 20 milioni lordi. Il Napoli ha i soldi per il cartellino del Napoli, ma non pagherà mai 10 milioni annui di ingaggio".