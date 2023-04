Del Genio: “Chi diceva ‘il Napoli è già in finale’, ha capito che serve umiltà?”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pesante ko interno del Napoli contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pesante ko interno del Napoli contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Molti ci hanno spiegato che il Napoli è già in finale di Champions. In realtà la partita di oggi conferma che se non sei umile e concentrato in una partita di duelli fisici perdi pure 4-0 e puoi perdere così anche in Champions. Nella gara secca non ci sono favoriti, l’atteggiamento poco umile non paga e dovremmo sfruttare questo risultato per dire siete voi i favoriti".